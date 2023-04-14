РАНХиГС: Сотрудники старше 50 лет могут пройти переквалификацию

Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, объясняет интерес работодателей к соискателям от 50 лет несколькими причинами. По его словам, такие специалисты наделены способностью быстрее выстраивать отношения как внутри коллектива, так и с сотрудниками партнерских организаций; обладают большим жизненным опытом и предъявляют при приеме на работу адекватные зарплатные требования, зная цену своим навыкам и умениям. Как правило, они лояльны к решениям руководителей, а в спорных ситуациях легче идут на компромисс. В то же время они способны проявлять инициативу, исполнительны и обладают организаторскими навыками. Специалисты старше 50 лет могут быть опытными наставниками для молодых сотрудников и становятся связующим звеном между руководством компании и остальным коллективом. Об этом информирует newsnn.ru.