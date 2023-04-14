РАНХиГС: Сотрудники старше 50 лет могут пройти переквалификацию

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РАНХиГС предоставляет возможность гражданам от 50 лет и старше пройти повышение квалификации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Обучение предоставляется на бесплатной основе. Помимо этого, специалисты от 50 лет могут получить дополнительную профессию. В программе могут участвовать жители всех регионов страны.
Виктор Ляшок, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, объясняет интерес работодателей к соискателям от 50 лет несколькими причинами. По его словам, такие специалисты наделены способностью быстрее выстраивать отношения как внутри коллектива, так и с сотрудниками партнерских организаций; обладают большим жизненным опытом и предъявляют при приеме на работу адекватные зарплатные требования, зная цену своим навыкам и умениям. Как правило, они лояльны к решениям руководителей, а в спорных ситуациях легче идут на компромисс. В то же время они способны проявлять инициативу, исполнительны и обладают организаторскими навыками. Специалисты старше 50 лет могут быть опытными наставниками для молодых сотрудников и становятся связующим звеном между руководством компании и остальным коллективом. Об этом информирует newsnn.ru.
Что касается образовательных программ РАНХиГС, то слушатели старше 50 лет в основном отдают предпочтение следующим направлениям: «Менеджер по работе с маркетплейсами», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Специалист в сфере закупок», «Microsoft Office с нуля до продвинутого пользователя», «1С для начинающих».
Всего РАНХиГС предоставляет на бесплатной основе 1000 обучающих программ, которые предлагаются в различных российских регионах в соответствии с запросами местного рынка труда. Слушатели могут проходить обучение не только в очном, но и в удаленном формате.
Стать слушателями образовательных программ федерального проекта могут: граждане от 50 лет и старше; россияне младше 35 лет, не имеющие среднего специального и высшего образования; безработные; студенты последних курсов и выпускники ссузов и вузов; находящиеся в декрете или неработающие женщины с детьми до 7 лет; окончившие армейскую службу нетрудоустроенные граждане; а также находящиеся под риском увольнения и несколько иных категорий.
Узнать о проекте подробнее и изучить порядок зачисления на курс можно на сайте. Информация о бесплатных обучающих программах размещена в соцсетях VK, ОК и Telegram. Ответы на вопросы можно получить, позвонив в кол-центр проекта по номеру: 8 (804) 700-07-70 или отправив письмо по электронной почте [email protected]