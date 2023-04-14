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Родители и дети ловили нарушителей ПДД в Нижнем Тагиле

14 апреля 2023, 11:28
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Родители вместе с детьми приняли участие в двухнедельном марафоне «Родительский патруль» в Нижнем Тагиле. Они выявляли тех, кто нарушает правила дорожного движения и проводили для них профилактические беседы.

Учитывая особенности расположения вблизи школы проезжей части, наличия пешеходных переходов, светофоров, тротуаров и так далее, возникали определенные ситуации. Родители совместно с педагогами обращали внимание детей на правильность пересечения дороги, говорили о «ситуациях-ловушках», необходимости использования световозвращающих элементов. Также вручались и памятки.

Буклеты выдавались и по правилам управления велосипедами. Некоторые из родителей, став свидетелями нарушений детьми, решили самостоятельно проводить такие патрули еженедельно, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

Инспекторы отметили, что каждый год растет число людей, которые понимают важность основных причин ДТП с детьми. На открытых собраниях обсуждаются вопросы детского травматизма на дорогах.

В Госавтоинспекции напомнили, что родители должны уделять особое внимание безопасности детей, разъяснить им правила поведения на дорогах и во дворах.

#Дети#Родители#ГИБДД#Правила#Общество#Нижний Тагил#Ирина Кирилова
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