Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:48
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Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах 14 апреля около железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. Замеры проводились при температуре воздуха -9 градусов и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.
Новый закон об электронных повестках в России предполагает для уклонистов разные ограничения. К примеру, они не смогут проводить сделки с недвижимостью. Журналисты TagilCity.ru выясняли, как это может отразиться на рынке.
Новый офис МФЦ должен был открыться в здании бывшего Тагилбанка на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле к концу 2022 года, однако этого не произошло. Там еще не окончен ремонт. При этом строительные работы прекратились почти месяц назад.
С 18 апреля в Нижнем Тагиле изменится режим светофоров на перекрестке улиц Окунева и проспекта Вагоностроителей. Светофоры на перекрестке начнут работать в трехфазном режиме.
Следить за расписанием и передвижением автобусов смогут тагильчане при помощи нового мобильного приложения. Там будет видно, где сейчас едет транспортное средство, а также отражены все остановки.