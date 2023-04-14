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Сероводородом дышали жители Тагила, а новый офис МФЦ не открылся в обещанное время

14 апреля 2023, 15:45
Фото: TagilCity.ru
Сероводородом дышали жители Нижнего Тагила, а новый офис МФЦ не открылся в обещанное время. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 14 апреля.

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Сероводород превысил норму в 1,25 раза при замерах 14 апреля около железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. Замеры проводились при температуре воздуха -9 градусов и северо-восточном ветре со скоростью два метра в секунду.

Сероводород превысил норму в 1,25 раза в воздухе Нижнего Тагила 14 апреля
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Новый закон об электронных повестках в России предполагает для уклонистов разные ограничения. К примеру, они не смогут проводить сделки с недвижимостью. Журналисты TagilCity.ru выясняли, как это может отразиться на рынке.

Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
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Новый офис МФЦ должен был открыться в здании бывшего Тагилбанка на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле к концу 2022 года, однако этого не произошло. Там еще не окончен ремонт. При этом строительные работы прекратились почти месяц назад.

Новый офис МФЦ в центре Нижнего Тагила до сих пор не открылся
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С 18 апреля в Нижнем Тагиле изменится режим светофоров на перекрестке улиц Окунева и проспекта Вагоностроителей. Светофоры на перекрестке начнут работать в трехфазном режиме.

В Нижнем Тагиле на Вагонке изменится режим работы светофоров на перекрестке
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Следить за расписанием и передвижением автобусов смогут тагильчане при помощи нового мобильного приложения. Там будет видно, где сейчас едет транспортное средство, а также отражены все остановки.

Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
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Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
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