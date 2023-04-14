Новый офис МФЦ должен был открыться в здании бывшего Тагилбанка на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле к концу 2022 года, однако этого не произошло. Там еще не окончен ремонт. При этом строительные работы прекратились почти месяц назад.