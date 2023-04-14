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Стали известны подробности скандала с насилованием детей в спецшколе в Екатеринбурге

14 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Стали известны новые подробности об условиях содержания в закрытой школе Екатеринбурга, сбежавший ученик которой рассказал о совершаемом в ней насилии.

По словам адвоката семьи сбежавшего школьника, пожилой преподаватель перевоспитывал провинившихся воспитанников сексуальным насилием — заставлял детей насиловать друг друга.

Дети, как правило, голосовали за или против наказания очередного ребенка. Первыми голосовали старшие, после них младшие. Если младшие дети не станут голосовать, их тоже накажут, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам сбежавшего из интерната подростка, издевательства несколько недель продолжались над 12-летним мальчиком. Помимо сексуального насилия, если воспитанник совершал какой-либо проступок, ему запрещали стричь волосы и лишали базовых гигиенических потребностей. Также ребенка не отпускали домой на каникулы.

Сейчас пострадавший школьник находится дома и учится в онлайн-формате. После совершенных над ним издевательств он боится выходить из дома.

К расследованию по факту насилия и издевательств подключился СК. В Министерстве образования и молодежной политике рассказали, что директор закрытой школы отстранена от работы.

Напомним, 30 марта 2023 года в Татарстане покончил с собой 16-летний студент из Свердловской области, учившийся в колледже «Алабуха политех». Родители подростка сомневаются в самоубийстве сына и намерены выяснить, что произошло на самом деле.

Родители рассказали о погибшем в Татарстане уральском подростке
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#Елизавета Зиборова#Дети#Екатеринбург#Свердловская область#Издевательства#Насилие#Школа#Интернат#Происшествия
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