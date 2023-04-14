В административном здании Березовского вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Из горящего здания было эвакуировано 35 человек. К месту происшествия прибыло 37 сотрудников МЧС. В тушении задействовано 13 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Для того, чтобы силы и средства пожарных были координированы, развернули оперативный штаб.
Была проведена локализация возгорания при помощи звеньев газодымозащитной службы. Спустя пару минут открытый огонь ликвидировали, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.
Из-за сильного задымления тушение огня затруднено. С использованием тепловизоров спасатели МЧС ищут очаги пожара. Для уменьшения опасных факторов огня используется тактическая вентиляция.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причина пожара устанавливается.
Напомним, 13 апреля 2023 года в Лесном загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погиб пожилой мужчина. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.