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В административном здании Березовского вспыхнул пожар

14 апреля 2023, 06:35
Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар с сильным задымлением в трехэтажном здании администрации Березовского разгорелся утром 14 апреля 2023 года.

Из горящего здания было эвакуировано 35 человек. К месту происшествия прибыло 37 сотрудников МЧС. В тушении задействовано 13 единиц техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Для того, чтобы силы и средства пожарных были координированы, развернули оперативный штаб.

Была проведена локализация возгорания при помощи звеньев газодымозащитной службы. Спустя пару минут открытый огонь ликвидировали, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за сильного задымления тушение огня затруднено. С использованием тепловизоров спасатели МЧС ищут очаги пожара. Для уменьшения опасных факторов огня используется тактическая вентиляция.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причина пожара устанавливается.

Напомним, 13 апреля 2023 года в Лесном загорелась квартира в жилом доме. В результате пожара погиб пожилой мужчина. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Лесном
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#Елизавета Зиборова#Пожар#МЧС#Задымление#Администрация#Здание#Происшествия#Березовский#Свердловская область
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