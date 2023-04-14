В Дегтярске пьяный водитель положил в бардачок патрульной машины 90 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Известно, что инспекторы остановили 48-летнего мужчину на Hyundai Accent. Он был пьян, это подтвердил специальный прибор, сообщили в полиции Ревды.
Тогда на него стали составлять административный протокол, но мужчина попросил не делать это. Он сходил в свое авто и вернулся с деньгами.
Далее его предупредили, что за подобное грозит уже уголовная ответственность, но он настаивал. Тогда инспекторы доложили о произошедшем руководству. Деньги изъяли в присутствии понятых, а на мужчину завели уже уголовное дело.
Теперь водителю грозит штраф до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до восьми лет.