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В Дегтярске пьяный водитель положил в бардачок патрульной машины 90 тысяч рублей

14 апреля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Пьяный водитель из Дегтярска пытался откупиться от инспекторов ДТП деньгами. В бардачок сотрудников ГАИ он положил 90 тысяч рублей.

Известно, что инспекторы остановили 48-летнего мужчину на Hyundai Accent. Он был пьян, это подтвердил специальный прибор, сообщили в полиции Ревды.

Тогда на него стали составлять административный протокол, но мужчина попросил не делать это. Он сходил в свое авто и вернулся с деньгами.

Далее его предупредили, что за подобное грозит уже уголовная ответственность, но он настаивал. Тогда инспекторы доложили о произошедшем руководству. Деньги изъяли в присутствии понятых, а на мужчину завели уже уголовное дело.

Теперь водителю грозит штраф до 1,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок до восьми лет.

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#Елена Озерова#Машина#Взятка#Водитель#Криминал
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