В Нижнем Тагиле на Вагонке изменится режим работы светофоров на перекрестке

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
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Updated Сегодня, 13:43
Так, с ближайшего вторника, светофоры на перекрестке начнут работать в трехфазном режиме.
При первой фазе будет разрешено движение транспортных средств по проспекту Вагоностроителей в обоих направлениях. При второй фазе по обеим полосам смогут двигаться автомобили по улице Окунева. Третья фаза будет предназначена для пешеходов, которые будут пересекать проезжую часть по обеим улицам.
При повороте налево или развороте уступайте дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении прямо или направо, — напомнили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила.