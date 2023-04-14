В Нижнем Тагиле на Вагонке изменится режим работы светофоров на перекрестке

При первой фазе будет разрешено движение транспортных средств по проспекту Вагоностроителей в обоих направлениях. При второй фазе по обеим полосам смогут двигаться автомобили по улице Окунева. Третья фаза будет предназначена для пешеходов, которые будут пересекать проезжую часть по обеим улицам.