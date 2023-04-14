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В Нижнем Тагиле на Вагонке изменится режим работы светофоров на перекрестке

14 апреля 2023, 13:41
Фото: 1MI
С 18 апреля в Нижнем Тагиле изменится режим светофоров на перекрестке улиц Окунева и проспекта Вагоностроителей.

Так, с ближайшего вторника, светофоры на перекрестке начнут работать в трехфазном режиме.

При первой фазе будет разрешено движение транспортных средств по проспекту Вагоностроителей в обоих направлениях. При второй фазе по обеим полосам смогут двигаться автомобили по улице Окунева. Третья фаза будет предназначена для пешеходов, которые будут пересекать проезжую часть по обеим улицам.

Фото: ЦОДД Нижнего Тагила
При повороте налево или развороте уступайте дорогу транспорту, движущемуся во встречном направлении прямо или направо, — напомнили в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила.
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Транспорт#Светофор#Автомобиль#Пешеход#Перекресток
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