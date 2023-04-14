Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

За неделю в регионе цена на бананы поднялась до 127,52 рубля за килограмм (+2,3%), яблоки стоили в среднем 111,86 рубля (+1,03%). Литр подсолнечного масла подорожал до 131,68 рубля (+1,18%), литр молока — до 67,09 рубля (+0,03%). Десяток яиц обходился покупателям в 82,38 рубля (+0,6%), килограмм сахара — в 61,06 (+0,24%).