Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
За неделю в регионе цена на бананы поднялась до 127,52 рубля за килограмм (+2,3%), яблоки стоили в среднем 111,86 рубля (+1,03%). Литр подсолнечного масла подорожал до 131,68 рубля (+1,18%), литр молока — до 67,09 рубля (+0,03%). Десяток яиц обходился покупателям в 82,38 рубля (+0,6%), килограмм сахара — в 61,06 (+0,24%).
Также немного увеличилась стоимость свинины, говядины и баранины, консервов для детского питания, пшеничного хлеба, пшена и некоторых других продуктов.
Среди овощей статисты зафиксировали подорожание огурцов, помидоров, свеклы и капусты. Однако лук регионе начал дешеветь. Его стоимость в среднем составляла 59,64 рубля за килограмм (-1,84%). Также в цене снизились морковь и картофель.
Килограмм гречки в торговых точках стоил 108,96 рубля (-1,62%), вермишели — 129,01 рубля (-1,67%), соли — 47,42 рубля (-1,46%). Мука подешевела до 47,42 рубля (-1,75%), цена на курицу снизилась до 151,02 рубля (-0,02%).