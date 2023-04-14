TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Изображение материала

Яблоки и бананы подорожали в Свердловской области

14 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI
Повышение цены на яблоки, бананы и другие продукты зафиксировано в Свердловской области с 3 по 10 апреля.

За неделю в регионе цена на бананы поднялась до 127,52 рубля за килограмм (+2,3%), яблоки стоили в среднем 111,86 рубля (+1,03%). Литр подсолнечного масла подорожал до 131,68 рубля (+1,18%), литр молока — до 67,09 рубля (+0,03%). Десяток яиц обходился покупателям в 82,38 рубля (+0,6%), килограмм сахара — в 61,06 (+0,24%).

Также немного увеличилась стоимость свинины, говядины и баранины, консервов для детского питания, пшеничного хлеба, пшена и некоторых других продуктов.

Среди овощей статисты зафиксировали подорожание огурцов, помидоров, свеклы и капусты. Однако лук регионе начал дешеветь. Его стоимость в среднем составляла 59,64 рубля за килограмм (-1,84%). Также в цене снизились морковь и картофель.

Килограмм гречки в торговых точках стоил 108,96 рубля (-1,62%), вермишели — 129,01 рубля (-1,67%), соли — 47,42 рубля (-1,46%). Мука подешевела до 47,42 рубля (-1,75%), цена на курицу снизилась до 151,02 рубля (-0,02%).

Хлеб и соль подорожали за год на 8% в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Более чем в два раза подорожал за год лук в Свердловской областиМолоко вновь подорожало в Свердловской областиОвощи снова подорожали в Свердловской области
#Статистика#Овощи#Молоко#Стоимость#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
Подпишитесь
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
Вчера, 03:28
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
Вчера, 11:59
Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона
Вчера, 15:17
В Нижнем Тагиле закладчица спрятала наркотики в кошку
Вчера, 10:40
Яйца дорожают к Пасхе в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:12
УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору
Вчера, 12:30