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Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом

15 апреля 2023, 04:02
Фото: TagilCity.ru
15 апреля — ровно два года со дня трагедии в свердловском селе Бызово под Нижним Тагилом. В тот день пятеро детей горели в доме по улице Рябиновая.

После гибели пятерых ребят — 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения — в Горноуральском городском округе объявили траур. Еще двоих ребят удалось спасти после проведения экстренной терапии в Нижнем Тагиле и лечения в Екатеринбурге. Сейчас трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав живут с мамой и ходят в сельских детский сад.

Фото: TagilCity.ru
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Саму хозяйку участка — Тамару Щербинину — соседи по улице Рябиновая не видели давно. Они уверены, что не помешало бы следить за участком, ведь из-за сухой травы может вновь возникнуть пожар. Соседи знают, что женщина живет в 16-квартирном доме в Новопаньшино.

В начале апреля редакция TagilCity.ru побывала на участке, где произошел пожар. О трагедии напоминает каменный фундамент дома и венки в память погибших, воткнутые в сломанный забор.

Что стало с участком в Бызово под Нижним Тагилом, где погибли пятеро детей
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