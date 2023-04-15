Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом

Саму хозяйку участка — Тамару Щербинину — соседи по улице Рябиновая не видели давно. Они уверены, что не помешало бы следить за участком, ведь из-за сухой травы может вновь возникнуть пожар. Соседи знают, что женщина живет в 16-квартирном доме в Новопаньшино.