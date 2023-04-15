Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
После гибели пятерых ребят — 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 годов рождения — в Горноуральском городском округе объявили траур. Еще двоих ребят удалось спасти после проведения экстренной терапии в Нижнем Тагиле и лечения в Екатеринбурге. Сейчас трехлетняя Варя и шестилетний Ярослав живут с мамой и ходят в сельских детский сад.
Саму хозяйку участка — Тамару Щербинину — соседи по улице Рябиновая не видели давно. Они уверены, что не помешало бы следить за участком, ведь из-за сухой травы может вновь возникнуть пожар. Соседи знают, что женщина живет в 16-квартирном доме в Новопаньшино.
В начале апреля редакция TagilCity.ru побывала на участке, где произошел пожар. О трагедии напоминает каменный фундамент дома и венки в память погибших, воткнутые в сломанный забор.