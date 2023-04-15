Голосование за объекты благоустройства в 2024 году стартовало в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Глава города Владислав Пинаев пригасил тагильчан принять участие в голосовании.
Дорогие друзья! В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут отремонтированы в 2024 году. Я приглашаю всех принять участие, ведь эти территории сделают наш город более комфортным и более привлекательным для жизни, — сказал мэр.
Голосование проходит за четыре объекта:
Выбрать территорию можно на сайте Госуслуг, через мобильное приложение волонтерского штаба Свердловской области, а также на на платформе za.gorodsreda.ru.