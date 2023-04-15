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Голосование за объекты благоустройства в 2024 году стартовало в Нижнем Тагиле

15 апреля 2023, 13:30
Фото: 1MI
15 апреля в Нижнем Тагиле началось общественное голосование за объекты благоустройства на 2024 год. Отдать свой голос жители города смогут до 13 мая.

Глава города Владислав Пинаев пригасил тагильчан принять участие в голосовании.

Дорогие друзья! В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» началось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые будут отремонтированы в 2024 году. Я приглашаю всех принять участие, ведь эти территории сделают наш город более комфортным и более привлекательным для жизни, — сказал мэр.

Голосование проходит за четыре объекта:

  • площадь перед Машиностроительным техникумом;
  • территорию возле домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей;
  • парк на Руднике им. III Интернационала;
  • Ленинградский проспект по нечетной стороне от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского.

Выбрать территорию можно на сайте Госуслуг, через мобильное приложение волонтерского штаба Свердловской области, а также на на платформе za.gorodsreda.ru.

Нижне-Выйский сквер лидирует в голосовании за благоустройство в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Голосование#Благоустройство#Нацпроект#Общество
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