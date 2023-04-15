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Инженер из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона с помощью NFC

15 апреля 2023, 10:16
Фото: 1MI
Инженера одного из муниципальных предприятий Екатеринбурга по отработанной схеме обманули телефонные мошенники. Женщина перевела им 1,3 миллиона рублей с помощью NFC.

Потерпевшая обратилась с заявлением в отделение полиции. Она рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя оформили автокредит на сумму 1,3 миллиона рублей.

Женщина пояснила, что кредит не оформляла и свои данные никому не передавала. Звонивший сказал, что для того, чтобы «аннулировать» заявку, нужно перевести деньги на «защищенный» счет.

Затем с инженером связался «сотрудник» Следственного комитета, который сообщил о том, что проводится проверка и женщине необходимо помочь расследованию — выполнить указания банковских служащих.

Далее поступил звонок снова из «Центробанка». Потерпевшую убедили оформить заем, приобрести смартфон, установить на него специальную программу и перевести деньги с помощью NFC на указанный номер карты.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Мошенники#Полиция#Деньги#Обман#Кредит#Происшествия
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