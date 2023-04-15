Инженер из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона с помощью NFC

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Потерпевшая обратилась с заявлением в отделение полиции. Она рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя оформили автокредит на сумму 1,3 миллиона рублей.
Женщина пояснила, что кредит не оформляла и свои данные никому не передавала. Звонивший сказал, что для того, чтобы «аннулировать» заявку, нужно перевести деньги на «защищенный» счет.
Затем с инженером связался «сотрудник» Следственного комитета, который сообщил о том, что проводится проверка и женщине необходимо помочь расследованию — выполнить указания банковских служащих.
Далее поступил звонок снова из «Центробанка». Потерпевшую убедили оформить заем, приобрести смартфон, установить на него специальную программу и перевести деньги с помощью NFC на указанный номер карты.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за мошенничество, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.