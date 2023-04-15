Инженер из Екатеринбурга перевела мошенникам 1,3 миллиона с помощью NFC

Потерпевшая обратилась с заявлением в отделение полиции. Она рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя оформили автокредит на сумму 1,3 миллиона рублей.