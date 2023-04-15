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Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил

15 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Магнитные бури до пяти баллов по девятибалльной шкале ожидаются в Нижнем Тагиле во второй половине апреля.

На неделе с 17 по 23 апреля наибольшая геомагнитная активность прогнозируется во вторник, четверг и пятницу — 18, 20 и 21 числа. В эти дни магнитные бури достигнут силы от четырех до пяти баллов. В остальные дни будут небольшие возмущения.

В последнюю неделю апреля метеозависимым тагильчанам тоже рекомендуется следить за состоянием здоровья и иметь при себе необходимые лекарства. Со среды по пятницу, с 26 по 28 апреля, в городе ожидаются магнитные бури до четырех-пяти баллов.

В дни геомагнитной активности рекомендуется больше отдыхать и находиться на свежем воздухе, отказаться от приема алкоголя, курения и жирной пищи.

Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Давление#Прогноз погоды#Апрель#Магнитные бури#Природа#Эксклюзив
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