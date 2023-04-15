Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил

В последнюю неделю апреля метеозависимым тагильчанам тоже рекомендуется следить за состоянием здоровья и иметь при себе необходимые лекарства. Со среды по пятницу, с 26 по 28 апреля, в городе ожидаются магнитные бури до четырех-пяти баллов.