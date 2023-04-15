Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
На неделе с 17 по 23 апреля наибольшая геомагнитная активность прогнозируется во вторник, четверг и пятницу — 18, 20 и 21 числа. В эти дни магнитные бури достигнут силы от четырех до пяти баллов. В остальные дни будут небольшие возмущения.
В последнюю неделю апреля метеозависимым тагильчанам тоже рекомендуется следить за состоянием здоровья и иметь при себе необходимые лекарства. Со среды по пятницу, с 26 по 28 апреля, в городе ожидаются магнитные бури до четырех-пяти баллов.
В дни геомагнитной активности рекомендуется больше отдыхать и находиться на свежем воздухе, отказаться от приема алкоголя, курения и жирной пищи.