На 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По сравнению с февралем 2023 года, цена на продукт в марте немного снизилась, с 66,95 рубля до 66,58 рубля.
Специалисты Свердловскстата ежемесячно сравнивают цены на молоко в пяти крупных городах региона. В конце марта продукт дороже всего обходился жителям Серова, они платили 69,59 рубля за литр. В Каменске-Уральском молоко можно было в среднем приобрести за 68,01 рубля.
Первоуральск оказался на третьем месте. Там покупатели платили 67,71 рубля за литр. Нижний Тагил занимает четвертую строчку со стоимостью в 66,49 рубля. Самое дешевое молоко в марте оказалось в Екатеринбурге, там оно продавалось за 65,3 рубля.