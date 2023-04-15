На 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

Специалисты Свердловскстата ежемесячно сравнивают цены на молоко в пяти крупных городах региона. В конце марта продукт дороже всего обходился жителям Серова, они платили 69,59 рубля за литр. В Каменске-Уральском молоко можно было в среднем приобрести за 68,01 рубля.