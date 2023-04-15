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На 4,5 рубля подорожало за год молоко в Свердловской области

15 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI
В марте 2023 года средняя цена на молоко в Свердловской области составляла 66,58 рубля. Годом ранее литр стоил 62,05 рубля. Подорожание составило 7%.

По сравнению с февралем 2023 года, цена на продукт в марте немного снизилась, с 66,95 рубля до 66,58 рубля.

Специалисты Свердловскстата ежемесячно сравнивают цены на молоко в пяти крупных городах региона. В конце марта продукт дороже всего обходился жителям Серова, они платили 69,59 рубля за литр. В Каменске-Уральском молоко можно было в среднем приобрести за 68,01 рубля.

Первоуральск оказался на третьем месте. Там покупатели платили 67,71 рубля за литр. Нижний Тагил занимает четвертую строчку со стоимостью в 66,49 рубля. Самое дешевое молоко в марте оказалось в Екатеринбурге, там оно продавалось за 65,3 рубля.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Статистика#Молоко#Стоимость#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Продукты
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