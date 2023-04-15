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Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области

15 апреля 2023, 05:29
Фото: 1MI
С 15 апреля в Свердловской области начал действовать особый противопожарный режим.

В связи с этим, введен ряд ограничений, например запрет на отжиг сухой растительности и разведение открытого огня. Свердловчанам запрещено жечь костры, в том числе и в мангалах, и жарить шашлыки. Отслеживать нарушителей будут в том числе и с помощью дронов.

Также муниципалитеты по своему усмотрению имеют право запретить частному транспорту въезд леса и природные парки. За нарушения требований пожарной безопасности может быть наложен штраф. Кроме того, виновнику, в зависимости от последствий, грозит и уголовная ответственность, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Нижнем Тагиле особый противопожарный режим был введен с 7 апреля.

Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с 7 апреля
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Пожар#Противопожарный режим#Указ#Костер#Огонь#Общество#МЧС
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