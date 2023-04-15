Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В связи с этим, введен ряд ограничений, например запрет на отжиг сухой растительности и разведение открытого огня. Свердловчанам запрещено жечь костры, в том числе и в мангалах, и жарить шашлыки. Отслеживать нарушителей будут в том числе и с помощью дронов.
Также муниципалитеты по своему усмотрению имеют право запретить частному транспорту въезд леса и природные парки. За нарушения требований пожарной безопасности может быть наложен штраф. Кроме того, виновнику, в зависимости от последствий, грозит и уголовная ответственность, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле особый противопожарный режим был введен с 7 апреля.