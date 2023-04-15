Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области

В связи с этим, введен ряд ограничений, например запрет на отжиг сухой растительности и разведение открытого огня. Свердловчанам запрещено жечь костры, в том числе и в мангалах, и жарить шашлыки. Отслеживать нарушителей будут в том числе и с помощью дронов.

