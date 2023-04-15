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Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Тагиле

15 апреля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Пасмурную и прохладную погоду прогнозируют синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле с 17 по 23 апреля.

В понедельники вторник, 17 и 18 апреля, днем воздух прогреется до +3 градусов, ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер северный, с порывами до девяти метров в секунду.

В среду, 19 апреля, прогнозируется солнечная погода. Дневная температура составит +11 градусов, ночью ожидаются заморозки до -4 градусов. Ветер сменится на южный и будет дуть с порывами до семи метров в секунду.

В четверг и пятницу, 20 и 21 апреля, Нижний Тагил накроют дожди и мокрый снег. Днем столбики термометров поднимутся до +10 градусов. Ночные температуры достигнут отметки в +4 градуса. Ветер южный и юго-западный, до 12 метров в секунду.

В выходные дни, 22 и 23 апреля, температура воздуха значительно не изменится: днем — до +11 градусов, ночью — до +5 градусов. Осадков не ожидается.

Дождливую и прохладную погоду прогнозируют синоптики в апреле в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Осадки#Дождь#Природа#Эксклюзив
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