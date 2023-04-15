Пенсионер из Екатеринбурга отдал «силовикам» и «банкирам» 1,1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Пенсионера злоумышленники обманули по старой схеме. Сначала ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и уговорили проконсультироваться с «сотрудником» Центробанка. Мошенница, в свою очередь, сказала, что нужно выполнять все требования, чтобы не лишиться денег.
Далее «обрабатывать» пенсионера стал лжесотрудник ФСБ, который окончательно убедил пострадавшего в необходимости перевода средств на «защищенные» счета. Тогда мужчина обналичил все свои средства и поступил так, как ему указали звонившие. В настоящее время заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Полиция снова предупреждает свердловчан: сотрудники силовых структур никогда не обзванивают граждан и не предлагают им совершать какие-либо финансовые операции.