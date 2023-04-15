Пенсионер из Екатеринбурга отдал «силовикам» и «банкирам» 1,1 миллиона рублей

Пенсионера злоумышленники обманули по старой схеме. Сначала ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и уговорили проконсультироваться с «сотрудником» Центробанка. Мошенница, в свою очередь, сказала, что нужно выполнять все требования, чтобы не лишиться денег.