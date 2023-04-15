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Пенсионер из Екатеринбурга отдал «силовикам» и «банкирам» 1,1 миллиона рублей

15 апреля 2023, 11:23
Фото: 1MI
На 1,1 миллиона рублей обманули телефонные мошенники пожилого жителя Екатеринбурга, представившись сотрудниками ФСБ, МВД и Центробанка.

Пенсионера злоумышленники обманули по старой схеме. Сначала ему позвонили якобы из полиции и сообщили, что на имя мужчины пытаются оформить кредит и уговорили проконсультироваться с «сотрудником» Центробанка. Мошенница, в свою очередь, сказала, что нужно выполнять все требования, чтобы не лишиться денег.

Далее «обрабатывать» пенсионера стал лжесотрудник ФСБ, который окончательно убедил пострадавшего в необходимости перевода средств на «защищенные» счета. Тогда мужчина обналичил все свои средства и поступил так, как ему указали звонившие. В настоящее время заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Полиция снова предупреждает свердловчан: сотрудники силовых структур никогда не обзванивают граждан и не предлагают им совершать какие-либо финансовые операции.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Полиция#Мошенники#Пенсионер#Обман#Происшествия
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