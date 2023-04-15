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Потолок рухнул ночью в квартире Екатеринбурга

15 апреля 2023, 12:32
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Ночью 15 апреля в одной из квартир жилого дома на улице Свердлова в Екатеринбурге произошло обрушение перекрытий. В связи с этим прокуратура начала проверку.

Обрушение деревянных перекрытий и балок случилось около 2.30 в квартире на пятом этаже в шестом подъезде. Многоквартирный дом был построен в 1954 году. Известно, что никто не пострадал.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты выясняют, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома. Также они проверят соблюдение требований жилищного законодательства органами местного самоуправления и управляющей компании, которая обслуживает здание.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Екатеринбург#Евгения Сафина#Прокуратура#Потолок#Обрушение#Проверка#Происшествия
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