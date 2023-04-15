Потолок рухнул ночью в квартире Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Обрушение деревянных перекрытий и балок случилось около 2.30 в квартире на пятом этаже в шестом подъезде. Многоквартирный дом был построен в 1954 году. Известно, что никто не пострадал.
Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. Специалисты выясняют, когда в последний раз проводился капитальный и текущий ремонт дома. Также они проверят соблюдение требований жилищного законодательства органами местного самоуправления и управляющей компании, которая обслуживает здание.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.