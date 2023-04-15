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Пытавшийся поджечь военкомат в Новоуральске террорист останется под стражей

15 апреля 2023, 11:08
Фото: 1MI
Суд отказался выпускать из СИЗО мужчину, который в начале марта пытался поджечь военкомат в Новоуральске.

После того, как 44-летнего террориста задержали сотрудники ФСБ, он был помещен под стражу по решению суда. Однако мужчина попытался оспорить это решение.

Суд отказал ему в удовлетворении апелляции с учетом отягчающих обстоятельств по делу, в совершении которого свердловчанин подозревается, пишет Ура.ру.

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить готовящийся теракт. Во время задержания у мужчины были изъяты вещества для создания зажигательных устройств, а также три готовых запала.

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#Евгения Сафина#Арест#Террорист#Военкомат#Суд#Свердловская область#Новоуральск#Общество
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