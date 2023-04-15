Пытавшийся поджечь военкомат в Новоуральске террорист останется под стражей

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
После того, как 44-летнего террориста задержали сотрудники ФСБ, он был помещен под стражу по решению суда. Однако мужчина попытался оспорить это решение.
Суд отказал ему в удовлетворении апелляции с учетом отягчающих обстоятельств по делу, в совершении которого свердловчанин подозревается, пишет Ура.ру.
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить готовящийся теракт. Во время задержания у мужчины были изъяты вещества для создания зажигательных устройств, а также три готовых запала.