В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Гальянке

Специалисты установили, что в настоящее время температура воздуха в учебных классах в холодное время года значительно снижена и не соответствует нормативам СанПиН. Трасса теплоснабжения к зданию школы расположена над землей, трубопроводы находятся без тепловой изоляции, что приводит к значительным тепловым потерям, сообщается в проектной документации.