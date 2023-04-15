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В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Гальянке

15 апреля 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле к новому учебному году капитально отремонтируют систему отопления в школе № 80 на Черноисточинском шоссе, 13. На работы выделено 17,1 миллиона рублей.

Заказчиком аукциона является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на тендер можно подавать до 24 апреля.

Специалисты установили, что в настоящее время температура воздуха в учебных классах в холодное время года значительно снижена и не соответствует нормативам СанПиН. Трасса теплоснабжения к зданию школы расположена над землей, трубопроводы находятся без тепловой изоляции, что приводит к значительным тепловым потерям, сообщается в проектной документации.

Проектом капремонта предусмотрена полная замена магистральных трубопроводов, стояков, нагревательных приборов, запорной арматуры и распределительных коллекторов. В школе будут установлены биметаллические секционные радиаторы, в которых применяется технология совместного использования алюминия и стали.

К работам подрядчик должен приступить 15 мая и сдать объект не позднее 18 августа 2023 года. Перед началом монтажа новых систем отопления требуется предварительный сброс воды, а по окончании нужно провести промывку систем водой до ее выхода без механических взвесей.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Отопление#Закупка#Капремонт#Общество#Эксклюзив
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