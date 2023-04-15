Второй небоскреб «Высоцкий» построят в Екатеринбурге

Планировку территории утвердил постановлением мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Под гостинично-административный комплекс выделена площадь в 7,4 гектара. Застройка пройдет на участке между улицами Малышева, Красноармейская, Карла Либкнехта и проспектом Ленина, рядом с первым небоскребом «Высоцкий».