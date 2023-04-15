TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

Изображение материала

Второй небоскреб «Высоцкий» построят в Екатеринбурге

15 апреля 2023, 05:55
Фото: 1MI
К 2027 году в Екатеринбурге будет построена вторая очередь небоскреба «Высоцкий».

Планировку территории утвердил постановлением мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Под гостинично-административный комплекс выделена площадь в 7,4 гектара. Застройка пройдет на участке между улицами Малышева, Красноармейская, Карла Либкнехта и проспектом Ленина, рядом с первым небоскребом «Высоцкий».

Площадь здания составит 49 тысяч квадратных метров. Рядом появится стоянка на 20 машин. Также предусмотрена многоуровневая парковка на 382 места.

Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке началось строительство культурно-образовательного детского центра. В двух здания разместятся IT-куб и школа искусств.

В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке
Узнать подробнее
Читайте также:
Новый дом для врачей и учителей планируется построить в КрасноуфимскеМусульманский образовательный центр и мечеть будут построены в ЕкатеринбургеНовую школу на 1200 мест планируют построить на Гальянке в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Екатеринбург#Небоскреб#Строительство#Здание#Общество#Алексей Орлов
Подпишитесь
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
Сегодня, 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
Вчера, 10:21
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
13 апреля 11:59
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28
Еще расти и расти: школе №138 Нижнего Тагила исполнилось 125 лет
Вчера, 12:15
УВЗ предлагает выпускникам школ получить образование по целевому набору
13 апреля 12:30