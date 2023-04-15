Второй небоскреб «Высоцкий» построят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Планировку территории утвердил постановлением мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Под гостинично-административный комплекс выделена площадь в 7,4 гектара. Застройка пройдет на участке между улицами Малышева, Красноармейская, Карла Либкнехта и проспектом Ленина, рядом с первым небоскребом «Высоцкий».
Площадь здания составит 49 тысяч квадратных метров. Рядом появится стоянка на 20 машин. Также предусмотрена многоуровневая парковка на 382 места.
Напомним, в Нижнем Тагиле на Гальянке началось строительство культурно-образовательного детского центра. В двух здания разместятся IT-куб и школа искусств.