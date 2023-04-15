Задержан второй подросток, подозреваемый в изнасилованиях в спецшколе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Подросток был обнаружен в одном из городских торговых центров. При задержании он оказал сопротивление и распылил газовый баллончик, пишет «КП-Екатеринбург».
Школьник сбежал из спецучреждения после разразившегося скандала. Один из учащихся рассказал о регулярных изнасилованиях. Второй подросток, который участвовал в издевательствах над сверстниками, помещен под стражу на два месяца.
По факту насилия возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Директор спецшколы отстранена от должностных обязанностей.