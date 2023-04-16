1,5-годовалый ребенок и его мама травмировались на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Авария произошла 15 апреля в 14.30 часов в районе 236 км обратного направления трассы, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
52-летняя женщина ехала за рулем авто Hyundai. Она ехала из Серова в Екатеринбург. В какой-то момент она стала перестраиваться на другую полосу и врезалась в машину Volkswagen.
За рулем второй машины был 37–летний мужчина. После ДТП оба авто съехали с дороги. Пострадали два человека из авто Volkswagen – 1,5 годовалый мальчик и его мать. Женщина отказалась от госпитализации ее и ребенка.
Благодаря детскому креслу ребенок не получил серьезных травм, а женщине диагностировали гематому на лице.