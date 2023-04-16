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1,5-годовалый ребенок и его мама травмировались на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил

16 апреля 2023, 10:39
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария, в результате которой травмировалась 38-летняя женщина-пассажир и ее полуторогодовалый ребенок.

Авария произошла 15 апреля в 14.30 часов в районе 236 км обратного направления трассы, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

52-летняя женщина ехала за рулем авто Hyundai. Она ехала из Серова в Екатеринбург. В какой-то момент она стала перестраиваться на другую полосу и врезалась в машину Volkswagen.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

За рулем второй машины был 37–летний мужчина. После ДТП оба авто съехали с дороги. Пострадали два человека из авто Volkswagen – 1,5 годовалый мальчик и его мать. Женщина отказалась от госпитализации ее и ребенка.

Благодаря детскому креслу ребенок не получил серьезных травм, а женщине диагностировали гематому на лице.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Авария#ДТП#ДТП с участием детей#Происшествия
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