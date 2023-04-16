TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Изображение материала

12-летний мальчик провалился под лед в Краснотурьинске

16 апреля 2023, 06:41
Фото: 1MI
В Краснотурьинске 12-летний подросток провалился под лед водоема. Он пошел туда, чтобы догнать улетевший мячик.

ЧП произошло 15 апреля, сообщает Telegram-канал «Вечерний Краснотурьинск». Это случилось на набережной в Заречном микрорайоне. Все это действо видел случайный прохожий. Он утверждает, что ребенок пришел на водоем за улетевшим мячиком.

Самостоятельно выбраться из воды мальчик не мог, ему помогли прохожие – мужчина и женщина. После того, как ребенок уже был на суше, они вызвали ему скорую.

В пресс-службе регионального МЧС подтвердили эту информацию.

В Нижнем Тагиле рыбак провалился под лед и утонул
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина на квадроцикле провалился под лед и погиб в свердловском поселкеВ Екатеринбурге собака провалилась под лед и утонула33 человека провалились под лед в Свердловской области за два дня
#Елена Озерова#Краснотурьинск#Водоем#Лед#Ребенок#Происшествия#Свердловская область
Подпишитесь
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
Вчера, 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
14 апреля 10:21
Сотрудник военной части под Нижним Тагилом отдал мошенникам 7 млн рублей
13 апреля 11:59
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28
Магнитные бури снова накроют Нижний Тагил
Вчера, 08:32
Голосование за объекты благоустройства в 2024 году стартовало в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:30