12-летний мальчик провалился под лед в Краснотурьинске

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
ЧП произошло 15 апреля, сообщает Telegram-канал «Вечерний Краснотурьинск». Это случилось на набережной в Заречном микрорайоне. Все это действо видел случайный прохожий. Он утверждает, что ребенок пришел на водоем за улетевшим мячиком.
Самостоятельно выбраться из воды мальчик не мог, ему помогли прохожие – мужчина и женщина. После того, как ребенок уже был на суше, они вызвали ему скорую.
В пресс-службе регионального МЧС подтвердили эту информацию.