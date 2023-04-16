Юрист Юлия Федотова рассказала, что за изнасилование им могло бы грозить до 20 лет тюремного срока. Но в связи с тем, что они несовершеннолетние, такого длительного наказания им не назначат, полагает юрист. Больше 10 лет тюрьмы, по закону, им не смогут назначить.