Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Ранее в насилии обвинили двоих мальчиков. Их подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении одноклассников. Следствие полагает, что агитировал их на подобное 70-летний педагог, пишет Е1.
Юрист Юлия Федотова рассказала, что за изнасилование им могло бы грозить до 20 лет тюремного срока. Но в связи с тем, что они несовершеннолетние, такого длительного наказания им не назначат, полагает юрист. Больше 10 лет тюрьмы, по закону, им не смогут назначить.
Напомним, что одного школьника успели арестовать, а второй сбежал, но все же тоже был задержан. Первый при задержали и пытался отбиться от страж порядка и даже распылил перцовый баллончик. Возраст первого задержанного неизвестен, а второму подозреваемому 15 лет.