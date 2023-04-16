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До 10 лет тюрьмы грозит подозреваемым в насилии подросткам из спецшколы Екатеринбурга

16 апреля 2023, 08:35
Фото: 1MI
Стало известно, что грозит подросткам, подозреваемых в сексуальном насилии в спецшколе в Екатеринбурге.

Ранее в насилии обвинили двоих мальчиков. Их подозревают в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении одноклассников. Следствие полагает, что агитировал их на подобное 70-летний педагог, пишет Е1.

Юрист Юлия Федотова рассказала, что за изнасилование им могло бы грозить до 20 лет тюремного срока. Но в связи с тем, что они несовершеннолетние, такого длительного наказания им не назначат, полагает юрист. Больше 10 лет тюрьмы, по закону, им не смогут назначить.

Напомним, что одного школьника успели арестовать, а второй сбежал, но все же тоже был задержан. Первый при задержали и пытался отбиться от страж порядка и даже распылил перцовый баллончик. Возраст первого задержанного неизвестен, а второму подозреваемому 15 лет.

Задержан второй подросток, подозреваемый в изнасилованиях в спецшколе в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Насилие#Педагог#Задержание#Тюрьма#Криминал
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