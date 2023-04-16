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Голова младенца всплыла на пруду в Екатеринбурге

16 апреля 2023, 06:12
Фото: E1
В ночь с 12 на 13 апреля на берегу Визовского пруда в Екатеринбурге всплыла голова грудного ребенка – это арт-объект под названием «Индустриальный младенец».

Монумент представляет собой металлическую голову, весом больше тонны, пишет Е1. Создали памятник арт-группа LKKL: художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина.

По словам авторов, именно река дала жизнь Екатеринбургу. Поэтому младенец здесь представлен в роли метафоры. Скульпторы предлагают считать его символом перерождения индустриальной области.

Заводы — это наше прошлое, а что предстоит в будущем — зависит уже от нас, — рассказал паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов, для которой был создан монумент.

Согласно проекту объекта, голова должна была выглядывать из пруда, но воплотить эту задумку не удалось. Так как уровень воды в реке постоянно меняется, создатели подумали, что таким образом просто напугают екатеринбуржцев.

#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Младенец#Скульптура#Арт-объект#Общество
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