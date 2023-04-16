Голова младенца всплыла на пруду в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Монумент представляет собой металлическую голову, весом больше тонны, пишет Е1. Создали памятник арт-группа LKKL: художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина.
По словам авторов, именно река дала жизнь Екатеринбургу. Поэтому младенец здесь представлен в роли метафоры. Скульпторы предлагают считать его символом перерождения индустриальной области.
Заводы — это наше прошлое, а что предстоит в будущем — зависит уже от нас, — рассказал паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов, для которой был создан монумент.
Согласно проекту объекта, голова должна была выглядывать из пруда, но воплотить эту задумку не удалось. Так как уровень воды в реке постоянно меняется, создатели подумали, что таким образом просто напугают екатеринбуржцев.