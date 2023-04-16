Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Пасхой

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Губернатор сказал, что этот праздник приносит нам духовное обновление, вселяет веру в добро и справедливость в мире, а также дарит надежду на лучшее.
Евгений Куйвашев добавил, что в Свердловской области проживают разные народы. При этом православный праздник Пасха объединяет всех жителей региона, а не только верующих.
Напомним, что на время празднования Пасхи гарнизон тагильской полиции Нижнего Тагила несет службу в режиме повышенной готовности.