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Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Пасхой

16 апреля 2023, 11:28
Фото: 1MI
Со светлым праздником Пасхой поздравил жителей глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Губернатор сказал, что этот праздник приносит нам духовное обновление, вселяет веру в добро и справедливость в мире, а также дарит надежду на лучшее.

Евгений Куйвашев добавил, что в Свердловской области проживают разные народы. При этом православный праздник Пасха объединяет всех жителей региона, а не только верующих.

Напомним, что на время празднования Пасхи гарнизон тагильской полиции Нижнего Тагила несет службу в режиме повышенной готовности.

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#Елена Озерова#Свердловская область#Пасха#Праздник#Поздравление#Свободное время
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