Листовки с призывом вступить в армию раздают в метро Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Мужчинам в метро предлагают подписать контракт с Минобороны. Листовки были замечены на станции «Ботанической». На бумаге написано «Мужики, пора!», пишет Е1.
На листовке указан номер. Если набрать его, то у потенциального кандидата спрашивают об его опыте службы, образовании, и имел ли он проблемы с законом, а также готов ли он поехать на СВО.
Как рассказал оператор линии, процесс попадания в ВС РФ занимает полторы недели. Подписав контракт, мужчина отправляется в часть, где проходит подготовку, а потом направляется на СВО.
Контракт подписывается на полгода или 11 месяцев, а также на два года. Документ продляется автоматически, если спецоперация продолжается. Оператор отметил, что специальная выплата от президента назначается тогда, когда мужчина подписывает контракт сроком на два года. Речь идет о выплате в 195 тысяч рублей.
Дежурный на линии также рассказал, что при нахождении в части зарплата военного составляет от 40 тысяч рублей, а после отправки на спецоперацию — от 195 тысяч.