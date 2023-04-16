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Листовки с призывом вступить в армию раздают в метро Екатеринбурга

16 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местных жителей призывают вступить в армию. Соответствующие листовки раздаются в метро.

Мужчинам в метро предлагают подписать контракт с Минобороны. Листовки были замечены на станции «Ботанической». На бумаге написано «Мужики, пора!», пишет Е1.

На листовке указан номер. Если набрать его, то у потенциального кандидата спрашивают об его опыте службы, образовании, и имел ли он проблемы с законом, а также готов ли он поехать на СВО.

Как рассказал оператор линии, процесс попадания в ВС РФ занимает полторы недели. Подписав контракт, мужчина отправляется в часть, где проходит подготовку, а потом направляется на СВО.

Контракт подписывается на полгода или 11 месяцев, а также на два года. Документ продляется автоматически, если спецоперация продолжается. Оператор отметил, что специальная выплата от президента назначается тогда, когда мужчина подписывает контракт сроком на два года. Речь идет о выплате в 195 тысяч рублей.

Дежурный на линии также рассказал, что при нахождении в части зарплата военного составляет от 40 тысяч рублей, а после отправки на спецоперацию — от 195 тысяч.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Метро#Листовки#Армия#Минобороны#СВО#Общество#Операция на Украине
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