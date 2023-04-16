Листовки с призывом вступить в армию раздают в метро Екатеринбурга

Контракт подписывается на полгода или 11 месяцев, а также на два года. Документ продляется автоматически, если спецоперация продолжается. Оператор отметил, что специальная выплата от президента назначается тогда, когда мужчина подписывает контракт сроком на два года. Речь идет о выплате в 195 тысяч рублей.