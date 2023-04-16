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Новые санкции введены в отношении IT-компаний из Екатеринбурга

16 апреля 2023, 08:47
Фото: 1MI
Украина ввела новые санкции в отношении нескольких компаний из Екатеринбурга. Это «СКБ Контур», а также еще 11 предприятий. Под санкции попал еще и футболист клуба «Урал» Юрий Газинский.

Такие данные следуют из документов, опубликованных на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Всего в новом списке числится 11 компаний. Все они связаны с разработкой технологий и программного обеспечения. Ограничения для них введены на 10 лет.

После попадания в список, активы компаний на территории Украины блокируются, прекращаются торговые операции, а также останавливаются обязательства по договорам. В отношении футболиста Газинского санкции введены на 50 лет.

Всего ограничения введены против 254 юридических лиц и 444 физических лиц.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Документы#Санкции#Компании#Бизнес#Экономика#Операция на Украине#Новости УрФО
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