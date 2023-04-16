Новые санкции введены в отношении IT-компаний из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Такие данные следуют из документов, опубликованных на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Всего в новом списке числится 11 компаний. Все они связаны с разработкой технологий и программного обеспечения. Ограничения для них введены на 10 лет.
После попадания в список, активы компаний на территории Украины блокируются, прекращаются торговые операции, а также останавливаются обязательства по договорам. В отношении футболиста Газинского санкции введены на 50 лет.
Всего ограничения введены против 254 юридических лиц и 444 физических лиц.