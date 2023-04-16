В Челябинской области горят леса, трава и камыши

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
К примеру, 13 апреля над городом навис дым из-за многочисленных возгораний. В регионе сейчас действует особый противопожарный режим, сообщает издание «Курс дела».
Отмечается, что пожары происходят также в соседних районах и пригородах. Некоторые другие города области находятся в еще более сложном положении.
По словам губернатора региона Алексея Текслера, статистические данные по пожарам тревожны: в прошлом году первый ландшафтный пожар в области случился 5 апреля, а в этом году – 23 марта. А всего на сегодня зафиксировано 112 лесных и 812 ландшафтных пожаров.
Большая часть воспламенений рукотворные. Они происходят из-за костров, подожженной листвы и мусора, а также от брошенного окурка. В условиях сухой погоды, пожар от этого всего начинается быстро. А способствует ему ветер.