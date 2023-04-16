В Челябинской области горят леса, трава и камыши

По словам губернатора региона Алексея Текслера, статистические данные по пожарам тревожны: в прошлом году первый ландшафтный пожар в области случился 5 апреля, а в этом году – 23 марта. А всего на сегодня зафиксировано 112 лесных и 812 ландшафтных пожаров.