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В Челябинской области горят леса, трава и камыши

16 апреля 2023, 06:41
Фото: 1MI
В Челябинской области крупные пожары. Там вспыхнула целая серия лесных пожаров.

К примеру, 13 апреля над городом навис дым из-за многочисленных возгораний. В регионе сейчас действует особый противопожарный режим, сообщает издание «Курс дела».

Отмечается, что пожары происходят также в соседних районах и пригородах. Некоторые другие города области находятся в еще более сложном положении.

По словам губернатора региона Алексея Текслера, статистические данные по пожарам тревожны: в прошлом году первый ландшафтный пожар в области случился 5 апреля, а в этом году – 23 марта. А всего на сегодня зафиксировано 112 лесных и 812 ландшафтных пожаров.

Большая часть воспламенений рукотворные. Они происходят из-за костров, подожженной листвы и мусора, а также от брошенного окурка. В условиях сухой погоды, пожар от этого всего начинается быстро. А способствует ему ветер.

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#Елена Озерова#Пожар#Леса#Противопожарный режим#Происшествия#Новости УрФО
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