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В Екатеринбурге мужчина с ножом устроил драку возле бара

16 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Возле бара в Екатеринбурге произошла драка. Один мужчина был вооружен ножом.

Подрались мужчины возле заведения на улице Академика Шварца, 17. Очевидцы в соцсетях рассказали, что один из нападавших держал в руке нож, пишет Ура.ру.

Также свидетели событий утверждают, что в баре отдыхала компания, состоящая из троих мужчин. Внезапно они подрались и их выгнали на улицу, но там они продолжили конфликтовать. Все это случилось в вечернее время 14 апреля.

В полиции рассказали, что к ним по этому поводу никто не обращался. Информации из больниц о побитых мужчинах им тоже не поступало.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Нож#Бар#Драка#Происшествия
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