В Екатеринбурге мужчина с ножом устроил драку возле бара

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Подрались мужчины возле заведения на улице Академика Шварца, 17. Очевидцы в соцсетях рассказали, что один из нападавших держал в руке нож, пишет Ура.ру.
Также свидетели событий утверждают, что в баре отдыхала компания, состоящая из троих мужчин. Внезапно они подрались и их выгнали на улицу, но там они продолжили конфликтовать. Все это случилось в вечернее время 14 апреля.
В полиции рассказали, что к ним по этому поводу никто не обращался. Информации из больниц о побитых мужчинах им тоже не поступало.