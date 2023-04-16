В Екатеринбурге на торги выставлены убежища от радиации

На Хохрякова, 21 находятся два убежища. Оба были возведены в 1958 году. Площадь первого - 120,1 квадратных метра, а стоимость начинается от 34 468 тысяч рублей. Второй больше на два метра и его начальная стоимость оценивается в 35 583 рублей.