В Екатеринбурге на торги выставлены убежища от радиации

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Лоты расположены по адресам: Хохрякова, 21 и Малышева, 90. Организаторов торгов обоих является «Дирекция по инвестиционной деятельности», пишет Е1.
В полную готовность оба убежища могут прийти за 12 часов, сообщается в документации на объекты. Герметических ставней и дверей там нет. Отмечается, что в настоящий момент они используются как площадки для ведения бизнеса.
На Хохрякова, 21 находятся два убежища. Оба были возведены в 1958 году. Площадь первого - 120,1 квадратных метра, а стоимость начинается от 34 468 тысяч рублей. Второй больше на два метра и его начальная стоимость оценивается в 35 583 рублей.
Убежище на улице Малышева построили в 1955 году. Начальная цена убежища с 134 «квадратами» оценивается в 37 788 рублей.