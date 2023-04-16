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В Екатеринбурге на торги выставлены убежища от радиации

16 апреля 2023, 08:21
Фото: 1MI
Убежища от радиации выставлены на торги Екатеринбурге. Сразу два объекта планируется сдать в аренду.

Лоты расположены по адресам: Хохрякова, 21 и Малышева, 90. Организаторов торгов обоих является «Дирекция по инвестиционной деятельности», пишет Е1.

В полную готовность оба убежища могут прийти за 12 часов, сообщается в документации на объекты. Герметических ставней и дверей там нет. Отмечается, что в настоящий момент они используются как площадки для ведения бизнеса.

На Хохрякова, 21 находятся два убежища. Оба были возведены в 1958 году. Площадь первого - 120,1 квадратных метра, а стоимость начинается от 34 468 тысяч рублей. Второй больше на два метра и его начальная стоимость оценивается в 35 583 рублей.

Убежище на улице Малышева построили в 1955 году. Начальная цена убежища с 134 «квадратами» оценивается в 37 788 рублей.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Торги#Убежища#Документ#Общество
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