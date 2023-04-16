В Екатеринбурге отменена первомайская демонстрация

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Такое решение уже принято властями, пишет ЕАН со ссылкой на анонимный источник. В Екатеринбурге вместо этого пройдет митинг на стадионе «Екатеринбург Арена», а в Челябинске — концерт.
Известно, что на массовых мероприятиях будет действовать строгий пропускной режим. Также здесь будут тщательно следить за безопасностью.
Источник отметил, что с инициативой об отмене шествий выступили профсоюзы. Традиционно именно они организуют эти мероприятия и несут ответственность за них.