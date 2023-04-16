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В Екатеринбурге отменена первомайская демонстрация

16 апреля 2023, 11:10
Фото: 1MI
Первомайской демонстрации не состоится в Екатеринбурге и Челябинске.

Такое решение уже принято властями, пишет ЕАН со ссылкой на анонимный источник. В Екатеринбурге вместо этого пройдет митинг на стадионе «Екатеринбург Арена», а в Челябинске — концерт.

Известно, что на массовых мероприятиях будет действовать строгий пропускной режим. Также здесь будут тщательно следить за безопасностью.

Источник отметил, что с инициативой об отмене шествий выступили профсоюзы. Традиционно именно они организуют эти мероприятия и несут ответственность за них.

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#Екатеринбург#Свердловская область#1 мая#Демонстрация#Концерт#Митинг#Общество#Новости УрФО#Елена Озерова
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