В Магнитогорске подростки напали на прохожих с топорами

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Информация о происшествии дошла до правоохранителей благодаря пользователям соцсетей, которые распространили эти данные, сообщили в ГУ МВД региона.
Школьников удалось оперативно разыскать и задержать. Сейчас полицейские выясняют, как все происходило. Подростков уже опросили. После проверки в отношение них примут решения. В городской полиции ситуация взята на контроль.
Ранее жителю Серова вынесли приговор за пьяное нападение на медиков с топором. Известно, что он вызвал скорую, но госпитализировать его отказались. Тогда он вооружился топором, которым стал угрожать и медикам, и прибывшим для разбирательств полицейским.