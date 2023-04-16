В Магнитогорске подростки напали на прохожих с топорами

Ранее жителю Серова вынесли приговор за пьяное нападение на медиков с топором. Известно, что он вызвал скорую, но госпитализировать его отказались. Тогда он вооружился топором, которым стал угрожать и медикам, и прибывшим для разбирательств полицейским.