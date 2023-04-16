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В Магнитогорске подростки напали на прохожих с топорами

16 апреля 2023, 07:59
Фото: 1MI
В Магнитогорске подростки набросились на прохожих, вооружившись палками и топорами. Их уже нашли.

Информация о происшествии дошла до правоохранителей благодаря пользователям соцсетей, которые распространили эти данные, сообщили в ГУ МВД региона.

Школьников удалось оперативно разыскать и задержать. Сейчас полицейские выясняют, как все происходило. Подростков уже опросили. После проверки в отношение них примут решения. В городской полиции ситуация взята на контроль.

Ранее жителю Серова вынесли приговор за пьяное нападение на медиков с топором. Известно, что он вызвал скорую, но госпитализировать его отказались. Тогда он вооружился топором, которым стал угрожать и медикам, и прибывшим для разбирательств полицейским.

За угрозы медикам топором жителю Серова вынесен приговор
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#Топор#Подростки#Нападение#Происшествия#Новости УрФО#Елена Озерова#Магнитогорск
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