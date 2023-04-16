Водитель избил пешехода за замечание в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Произошедшее сняли на видео очевидцы, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Очевидцы утверждают, что пешеход сделал замечание водителю, потому что тот ехал по тротуару. В ответ на критику водитель вышел из фургона марки Mercedes и стал бить мужчину.
Когда оппонент упал, водитель продолжил бить его ногами по груди. Упавший пытался хватать агрессора за ноги. В результате оба оказались на газоне, где продолжилась их стычка.
На кадрах видно, что у пешехода кровь в области головы. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, а водитель фуры успел уехать.