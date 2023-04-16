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Водитель избил пешехода за замечание в Екатеринбурге

16 апреля 2023, 07:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге водитель фургона побил пешехода, который сделал ему замечание. Это произошло в центре города – на улице Чкалова 15 апреля.

Произошедшее сняли на видео очевидцы, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы утверждают, что пешеход сделал замечание водителю, потому что тот ехал по тротуару. В ответ на критику водитель вышел из фургона марки Mercedes и стал бить мужчину.

Когда оппонент упал, водитель продолжил бить его ногами по груди. Упавший пытался хватать агрессора за ноги. В результате оба оказались на газоне, где продолжилась их стычка.

На кадрах видно, что у пешехода кровь в области головы. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, а водитель фуры успел уехать.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Нападение#Водитель#Драка#Пешеход#Происшествия
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