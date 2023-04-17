Актер Юрий Ашихмин умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года и окончил актерские курсы Алексея Германа. Его кинокарьера началась в 1993 году с фильма "Пленники удачи". Он также снялся в фильмах "Юрьев день", "Хрусталев, машину!", "Воровка", "Трудно быть Богом", "Бумажный солдат", "Клеймо", "На игре" и многих других, пишет 360tv.ru.
Ашихмин также участвовал в работе над фильмом Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где сыграл роль Плешивого. Этот фильм был экранизацией одноименного романа братьев Стругацких.