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Актер Юрий Ашихмин умер на 61-м году жизни после продолжительной болезни

17 апреля 2023, 10:57
Актер, известный по участию в фильме "Обитаемый остров", Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни в больнице, сообщила его знакомая Алла Вагина в социальной сети "ВКонтакте".

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года и окончил актерские курсы Алексея Германа. Его кинокарьера началась в 1993 году с фильма "Пленники удачи". Он также снялся в фильмах "Юрьев день", "Хрусталев, машину!", "Воровка", "Трудно быть Богом", "Бумажный солдат", "Клеймо", "На игре" и многих других, пишет 360tv.ru.

Ашихмин также участвовал в работе над фильмом Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где сыграл роль Плешивого. Этот фильм был экранизацией одноименного романа братьев Стругацких.

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