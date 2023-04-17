Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Большинство собеседников редакции придерживаются мнения о том, что в 2023 году праздновать День Победы нужно обязательно. Память о подвиге сплочает нацию, напоминает о том, на что способна наша страна. Понимание этого нужно прививать юному поколению с раннего детства, уверены наши собеседники.
Нужно молодому поколению с молоком матери прививать значение и роль нашей державы в победе над гитлеровской Германией. Какими невероятными усилиями и жертвами нашему народу удалось переломить хребет нацизму, освободив мир от коричневой чумы, — сказал редакции TagilCity.ru Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
Глава полицейского главка уверен, что в системе современного образования имеются серьезные проблемы в патриотическом воспитании молодежи, качественном изучении истории страны. Именно поэтому празднование должно проходить «с размахом».
Погоня за евростандартами привела к тому, что отдельные представители подрастающего поколения не в состоянии правильно ответить, кто начал вторую мировую войну — Гитлер или Сталин? Поэтому, на мой взгляд, отмечать День Победы необходимо с таким размахом, чтобы все забугорные так называемые «партнеры» раз и на всю оставшуюся жизнь усвоили, что Россию не сломать и уж тем более не победить, раскромсав на мелкие воеводства. И нельзя не согласиться с классической фразой, что подобные мероприятия нужны не павшим нашим героям, а ныне живущим и будущим поколениям россиян, — уверен Валерий Горелых.
Директор Нижнетагильского филиала УрФУ Владислав Потанин отметил, что для него 9 мая — особенный праздник, как и для большинства россиян.
День Победы нужно праздновать, чтобы все помнили великий подвиг советской России и ни у кого не возникало сомнение в способности нашей страны и народа. Есть судьбоносные исторические события для страны и народа. 9 мая для меня и, уверен, для большинства граждан России — особенный праздник! Благодаря мужеству и героизму советского народа, мы сохранились как единый народ, единое государство, победили нацистскую Германию, сохранили свою Родину, — сказал TagilCity.ru Владислав Потанин.
Ветеран Чечни, руководитель «Боевого братства» в Нижнем Тагиле Андрей Малинин считает, что праздновать День Победы нужно праздновать обязательно и при этом не аскетично.
Однозначно надо праздновать. Аскетично не должно быть, тем более в наше время, когда идет специальная военная операция. Мы должны оставлять в памяти и гордиться победами наших предков. Но и не должны забывать про тех ребят, которые сейчас эту победу куют. Отмечать надо, однозначно. Не стоит забывать и про наших дедов и бабушек, которые отдали свою жизнь, здоровье, молодость, чтобы победить нацизм, — уверен тагильчанин.
Кроме того, спикеры уверены, что масштабы и настроения празднования должны соответствовать поводу — это не веселья и гуляния, а уважение и напоминание о цене, отданной за мир.
Мы считаем основной целью празднования Дня Победы — не веселья-гуляния, а напоминание нынешнему поколению о той цене, которую отдали Герои за мир и свободу, — говорит Сергей Коперкин, директор МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».
Депутат Молодежной думы Нижнего Тагила Антон Исаев уверен, что всегда имеет место традиционное празднование Дня Победы.
Я не сторонник пафосных и пышных торжеств. Есть традиционные мероприятия: прохождение техники, демонстрации, «Бессмертный полк», эстафета. И этого достаточно, по моему мнению.
Валерий Горелых убежден, что историю государства под залпы салюта сохранить не удастся.
Одними криками «Ура-а-а» под залпы салюта и тостами под сто граммов фронтовых легендарную историю государства не сохранить. Нужны кардинальные, широкомасштабные, глубоко продуманные проекты с перспективой развития на многие годы вперёд, — отметил руководитель пресс-службы полицейского главка Свердловской области.
В этот день, уверена общественный деятель, юрист, директор «Федерации кикбоксинга СО», помощник депутата ЗакСо, преподаватель РГППУ Кристина Якушева, нужно адресно поздравлять ветеранов ВОВ.
Отмечать День Великой Победы, разумеется, нужно, но, в первую очередь, необходимо адресно поздравить ветеранов и детей войны, к сожалению, с каждым готом их становится все меньше, — уверена Кристина Якушева.
В выступлениях на митингах в 78-ую годовщину ВОВ, уверены собеседники редакции, необходимо говорить и о воинах СВО в знак благодарности за борьбу с неонацизмом.
Как раньше, как всегда, это событие историческое, играет очень важную роль в сплочении нации. Наверное, в ходе выступлений необходимо сказать пару слов про то, что вновь поднялась эта грязь, с которой нам приходится в очередной раз бороться, — высказался в разговоре с TagilCity.ru общественник Андрей Гебень.
По мнению Андрея Малинина из Нижнего Тагила, упоминание военнослужащих СВО — это благодарность им за защиту современной России.
Я думаю, что девятого мая сейчас нужны особые слова благодарности тем ребятам, которые сейчас борются уже с современным нацизмом на территории Украины. Про них нужно говорить, — отметил тагильчанин.
Директор вуза в Нижнем Тагиле Владислав Потанин сказал, что подвиги героев в зоне СВО также должны быть увековечены:
Подвиги наших героев, погибших в боях, выполняя долг на СВО, мы должны увековечить, они настоящие герои войны! Сегодня — это борьба не только с неонацизмом, но и Священная война за веру, за культуру, русский мир, за нашу с вами жизнь, за жизнь наших детей.
Помощник депутата Законодательного собрания Кристина Якушева уверена, что говорить об участниках специально военной операции «нужно и важно».
Сегодня Россия последовательно отстаивает международное право, твердо защищает свои национальные интересы и обеспечивает безопасность нашего народа. Участники СВО, как и ветераны Великой Отечественной войны, встали на борьбу с фашизмом. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу. Говорить об этом нужно и важно!
И все-таки для многих День Победы — день, вызывающий трепет и уважение. Коллективы Нижнего Тагила и Свердловской области из года в год в этот день выходят на Парад Победы и принимают участие в шествии «Бессмертный полк».
9 мая один из самых важных праздников в нашей стране, городе и для нашей организации. Все спасатели и специалисты традиционно участвуют в параде Победы и идут в составе колонны Тагилстроевского района. Многие из коллектива в начале проходят с гражданско-патриотической акцией «Бессмертный полк», а после с нашей колонной, — поделился Сергей Коперкин.
Депутат Молодежной думы Нижнего Тагила Антон Исаев поделился своим мнением о Дне Победы.
Скажу только свое мнение. 9 мая — тяжёлый для меня день. День памяти подвига поколения. Всегда накануне праздника пересматриваю документальный фильм «Обыкновенный фашизм».