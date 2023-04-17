Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов

В 2023 году День Победы пройдет уже во второй раз за период проведения специальной военной операции. Мы спросили чиновников, депутатов и других випов о том, как они относятся к празднованию 9 мая в 2023 году. Как стоит праздновать 87-ую годовщину — пышно или аскетично? Читайте на TagilCity.ru.

Праздновать ли День Победы в 2023 году? Если праздновать, то как? Аскетично или с размахом? Говорить ли об СВО 9 мая? День Победы — радость со слезами на глазах

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