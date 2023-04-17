Авто с логотипом автошколы припарковали на газоне в центре Нижнего Тагила

Чтобы установить принадлежность автомобиля с фотографии к данной автошколе, редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос на имя директора «РусАвтоШколы» Любови Сарваровой. Также мы задали вопрос, понесет ли наказание человек, который управляет этим автомобилем и является ли он инструктором в данной автошколе. Ответ на запрос редакции от 13 апреля на момент публикации не поступил.