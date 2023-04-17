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Авто с логотипом автошколы припарковали на газоне в центре Нижнего Тагила

17 апреля 2023, 13:46
Фото: Группа "Тагил без ям" ВКонтакте
Автомобиль марки Renault Logan был припаркован прямо на газоне во дворе жилого дома по улице Карла Маркса в центре Нижнего Тагила. Автомобиль, вероятно, учебный, если судить по наклейкам на бортах машины. Изображение визуально схоже с логотипом «РусАвтоШколы».

Фото автомобиля было опубликовано в паблике «Тагил без ям» одним из жителей Нижнего Тагила. Иномарка стояла на придомовой территории. По фото видно, что автомобилю пришлось съехать с проезжей части через бордюр, разделяющий тротуар и внутриквартальный проезд.

Согласно закону «Об административных нарушениях по Свердловской области», за стоянку механических транспортных средств на газонах или других озелененных предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц и от 150 до 500 тысяч — для юридических.

Важно понимать и то, что попадает под понятие газон. Газоном считается «покрытая травянистой и/или древесно-кустарниковой растительностью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка, имеющая ограничение в виде бортового камня, поребрика или бордюра и граничащая с твердым покрытием пешеходных дорожек, тротуаров, проезжей частью дорог».

Чтобы установить принадлежность автомобиля с фотографии к данной автошколе, редакция TagilCity.ru сделала официальный запрос на имя директора «РусАвтоШколы» Любови Сарваровой. Также мы задали вопрос, понесет ли наказание человек, который управляет этим автомобилем и является ли он инструктором в данной автошколе. Ответ на запрос редакции от 13 апреля на момент публикации не поступил.

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