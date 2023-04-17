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Авторы гигантской головы младенца в Екатеринбурге ответили на критику Оскара Кучеры

17 апреля 2023, 08:47
Фото: "ЧӦ уральская паблик-арт программа" Вконтакте
Авторы арт-объекта «Индустриальный младенец», установленного в Екатеринбурге, ответили актеру Оскару Кучере на критику их задумки.

По мнению директора фестиваля паблик-арта «ЧО» Никиты Харисова, сработала привязка к «городу бесов». Так Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев. По словам Харисова, город регулярно привлекает внимание.

Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь, — говорит Никита Харисов.

Автор программы также отметил, что высказывание Оскара Кучеры привлекло внимание к проекту, а также самой работе, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, скульптура была создана двумя уральскими художницами. По их задумке голова является символом начала пути и надежды на счастливое будущее. Также она отсылает к тематике индустриального Урала.

Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
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#Ирина Кирилова#Младенец#Стрит-арт#Свободное время#Екатеринбург#Гигантская голова младенца на пруду в Екатеринбурге
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