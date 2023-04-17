Авторы гигантской головы младенца в Екатеринбурге ответили на критику Оскара Кучеры

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
По мнению директора фестиваля паблик-арта «ЧО» Никиты Харисова, сработала привязка к «городу бесов». Так Екатеринбург назвал ведущий Владимир Соловьев. По словам Харисова, город регулярно привлекает внимание.
Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь, — говорит Никита Харисов.
Автор программы также отметил, что высказывание Оскара Кучеры привлекло внимание к проекту, а также самой работе, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, скульптура была создана двумя уральскими художницами. По их задумке голова является символом начала пути и надежды на счастливое будущее. Также она отсылает к тематике индустриального Урала.