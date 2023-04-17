Бездомные собаки загрызли насмерть 8-летнего ребенка в Оренбурге

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
На данный момент проводится расследование. По данным СК по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по статьям за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие даст оценку действиям должностных лиц, а также ответственных за организацию отлова собак.
Дело взял на контроль и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании.
На произошедшее отреагировал и глава Оренбургской области Денис Паслер. Он поручил главам муниципалитетов принять меры по отлову бездомных животных. Губернатор выразил соболезнования семье ребенка и подчеркнул, что сегодняшних мер по обращению с безнадзорными животными недостаточно, так как чипирование и стерилизация не дают гарантии безопасности.
Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. Мы направляли предложения по изменению закона в Правительство России и хотим, чтобы он был доработан, — отметил Паслер.
После произошедшего на месте также работали специалисты АНО «Мы нашли Вам друга» и полиция. Они отловили четыре крупные собаки. Работы велись до наступления темноты и продолжились утром, пишет 56orb.ru.