TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Изображение материала

Бездомные собаки загрызли насмерть 8-летнего ребенка в Оренбурге

17 апреля 2023, 07:15
Фото: 1MI
В Оренбурге стая безнадзорных псов загрызла восьмилетнего ребенка. Инцидент случился 16 апреля. Мальчик гулял недалеко от своего дома на улице Кольцевой, когда на него напали животные. Ребенок скончался на месте.

На данный момент проводится расследование. По данным СК по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по статьям за халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следствие даст оценку действиям должностных лиц, а также ответственных за организацию отлова собак.

Дело взял на контроль и глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании.

На произошедшее отреагировал и глава Оренбургской области Денис Паслер. Он поручил главам муниципалитетов принять меры по отлову бездомных животных. Губернатор выразил соболезнования семье ребенка и подчеркнул, что сегодняшних мер по обращению с безнадзорными животными недостаточно, так как чипирование и стерилизация не дают гарантии безопасности.

Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы. Мы направляли предложения по изменению закона в Правительство России и хотим, чтобы он был доработан, — отметил Паслер.

После произошедшего на месте также работали специалисты АНО «Мы нашли Вам друга» и полиция. Они отловили четыре крупные собаки. Работы велись до наступления темноты и продолжились утром, пишет 56orb.ru.

За нападение собаки на подростка администрация Верхотурья заплатит 40 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Дети#Смерть#Собака#Животные#Происшествия#Оренбург
Подпишитесь
Выбросы от коксохимического производства НТМК накрыли Нижний Тагил
Сегодня, 04:59
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Два года прошло со дня гибели пятерых детей в Бызово под Нижним Тагилом
15 апреля 04:02
Как запрет на сделки с жильем отразится на рынке недвижимости Свердловской области
14 апреля 10:21
Отдать долг родине позже. Почему в России повышают призывной возраст?
13 апреля 03:28