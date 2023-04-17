Бездомные собаки загрызли насмерть 8-летнего ребенка в Оренбурге

На произошедшее отреагировал и глава Оренбургской области Денис Паслер. Он поручил главам муниципалитетов принять меры по отлову бездомных животных. Губернатор выразил соболезнования семье ребенка и подчеркнул, что сегодняшних мер по обращению с безнадзорными животными недостаточно, так как чипирование и стерилизация не дают гарантии безопасности.