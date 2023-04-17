Более 40 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства-2024

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В выборе площадок для реконструкции участвуют не только города региона, но и все населенные пункты Свердловской области с численностью от 20 тысяч человек. Минимальный возраст допущенных к голосованию граждан — 14 лет. Отдать свой голос за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru и на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям региона и отметил значимость каждого голоса.
Свердловская область вновь присоединяется к голосованию за объекты благоустройства. В этом году в проекте участвуют 149 общественных территорий в 55 муниципалитетах нашего региона. Их жители сами могут решить, где и какие пространства будут преобразовываться в первую очередь. Ведь средства на благоустройство получат те площадки, за которые будет отдано больше всего голосов. Уральцы всегда активно участвуют в онлайн-голосовании и знают, что от их выбора многое зависит. Ведь с 2018 года благодаря большой вовлечённости жителей региона у нас благоустроено 1900 самых разных объектов. Это парки, скверы, набережные, дворы, — сказал Евгений Куйвашев.
В Нижнем Тагиле 15 апреля также стартовало онлайн-голосование за объекты благоустройства в 2024 году.
Общероссийское голосование организовано в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным национального проекта «Жилье и городская среда» и будет проходить на единой федеральной онлайн-платформе za.gorodsreda.ru.
Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом: в 1,5 раза повысить качество городской среды к 2030 году. По нацпроекту «Жилье и городская среда» уже благоустроено более 55 тысяч объектов: порядка 22,6 тысячи общественных пространств и 32,8 тысячи дворов. Важно, что нам удалось разработать и внедрить эффективный инструмент, который позволяет людям влиять на ход преобразований и выбор приоритетов в части благоустройства. Уже третий год подряд мы проводим Всероссийское голосование — в нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут их родные города и поселки, — заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Первое Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов благоустройства состоялось в 2021 году. Его участниками стало более 10 миллионов россиян, в том числе — свыше 550 тысяч уральцев. В 2022 году в голосовании приняли участие уже более 703 тысяч свердловчан.