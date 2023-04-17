Более 40 тысяч свердловчан проголосовали за объекты благоустройства-2024

В выборе площадок для реконструкции участвуют не только города региона, но и все населенные пункты Свердловской области с численностью от 20 тысяч человек. Минимальный возраст допущенных к голосованию граждан — 14 лет. Отдать свой голос за один из представленных в списке муниципалитетов объектов можно на странице проекта 66.gorodsreda.ru и на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование».