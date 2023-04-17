Число уклонистов от армии в Екатеринбурге снизилось в 30 раз

В 2022 году за время осеннего призыва на срочную службу из Екатеринбурга были призваны 549 человек. По уважительным причинам от отправки в армию был освобожден 51 человек. При этом на заседание комиссий не пришли шестеро человек. Такие данные указаны в статистике администрации города.