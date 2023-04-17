Число уклонистов от армии в Екатеринбурге снизилось в 30 раз

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
В 2022 году за время осеннего призыва на срочную службу из Екатеринбурга были призваны 549 человек. По уважительным причинам от отправки в армию был освобожден 51 человек. При этом на заседание комиссий не пришли шестеро человек. Такие данные указаны в статистике администрации города.
В докладе комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы Екатеринбурга говорится, что были оформлены материалы для привлечения их к ответственности.
Согласно данным, в 2021 году число уклонистов составило 180 человек, а в 2019 по неуважительным причинам не явились 95 человек. Еще двое уклонились от отправки на сборный пункт.
Напомним, 14 апреля президентом РФ Владимиром Путиным был подписан законопроект, который предусматривает создание реестра военнослужащих, а также возможность доставки повесток посредством портала «Госуслуг».