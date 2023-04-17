TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Изображение материала

Число уклонистов от армии в Екатеринбурге снизилось в 30 раз

17 апреля 2023, 15:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге за год количество призывников, которые не явились на заседание призывной комиссии или в сборный пункт, сократилось со 180 до 6 человек.

В 2022 году за время осеннего призыва на срочную службу из Екатеринбурга были призваны 549 человек. По уважительным причинам от отправки в армию был освобожден 51 человек. При этом на заседание комиссий не пришли шестеро человек. Такие данные указаны в статистике администрации города.

В докладе комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы Екатеринбурга говорится, что были оформлены материалы для привлечения их к ответственности.

Согласно данным, в 2021 году число уклонистов составило 180 человек, а в 2019 по неуважительным причинам не явились 95 человек. Еще двое уклонились от отправки на сборный пункт.

Напомним, 14 апреля президентом РФ Владимиром Путиным был подписан законопроект, который предусматривает создание реестра военнослужащих, а также возможность доставки повесток посредством портала «Госуслуг».

Призывники из Тагила начнут получать электронные повестки в военкомат через Госуслуги
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Срочная служба#Армия#Призыв#Повестка#Общество#Екатеринбург
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы
Сегодня, 07:13
Почему 9 мая нужно праздновать: мнения тагильских и свердловских випов
Сегодня, 05:44
Актер Оскар Кучера раскритиковал арт-объект «Голова младенца» в Екатеринбурге
Вчера, 11:40
Выброс зеленого дыма с Коксохима в Нижнем Тагиле произошел из-за сбоя оборудования
Сегодня, 13:17
Студентка «заминировала» Медицинский колледж в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:08
Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Сегодня, 12:40