Денис Буцаев: 366 млрд рублей привлечёт выпуск зеленых облигаций

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Эксперты РЭО озвучили сумму, которую намерены привлечь через механизм зеленых облигаций для создания новых мощностей по обращению с отходами в РФ к 2030 году. Это 366 млрд рублей.
Возглавляющий Российский экологический оператор Денис Буцаев напомнил, что требуемый объём инвестиций для создания необходимых мощностей в сфере обращения с отходами к 2030 году достигает 535 млрд рублей. Из них в 465 млрд оцениваются проекты, в которых будет участвовать Российский экологический оператор, причем 366 млрд в РЭО намерены получить от выпуска зелёных облигаций, пишет rostovgazeta.ru.
На этой конференции также было представлено исследование рынка ESG-финансирования в России. Собственными наработками с участниками форума делились топ-менеджеры ведущих предприятий на рынке ESG и эксперты по развитию бизнеса.
Руководитель РЭО напомнил, что оператор может выпускать собственные облигации, купон по которым в размере 90% от ключевой ставки Центробанка субсидируется из госбюджета. Это позволяет предоставлять инвесторам кредиты под 5-6% годовых с максимальным сроком до 12 лет. Таким образом можно покрывать до 95% стоимости проекта.
В 2023 году за счёт выпуска зелёных облигаций уже были профинансированы два проекта. Речь идёт об объектах в Ленинградской и Тульской областях. На них выделили 4,5 млрд рублей. До конца следующего года, по словам Буцаева, планируется финансирование подобных проектов минимум на 100 млрд. Гендиректор РЭО заявил, что выпуск новых облигаций будет производиться по мере рассмотрения и анализа новых инвестпроектов.
В свою очередь, руководитель Департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин напомнил, что до конца апреля 2023 года в наблюдательный совет РЭО поступит на рассмотрение ещё 5 выпусков облигаций совокупным объемом 10,5 млрд рублей. Полученные от этих выпусков средства пойдут на сооружение объектов в Московской и Ленинградской областях.
Аналитики РЭО оценивают общий объём выпуска облигаций в 2023-м на уровне 60 млрд рублей.