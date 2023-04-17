Денис Буцаев: 366 млрд рублей привлечёт выпуск зеленых облигаций

В 2023 году за счёт выпуска зелёных облигаций уже были профинансированы два проекта. Речь идёт об объектах в Ленинградской и Тульской областях. На них выделили 4,5 млрд рублей. До конца следующего года, по словам Буцаева, планируется финансирование подобных проектов минимум на 100 млрд. Гендиректор РЭО заявил, что выпуск новых облигаций будет производиться по мере рассмотрения и анализа новых инвестпроектов.