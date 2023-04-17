Депутат Барзыкин назвал минимальную цену отдыха в майские праздники

Ранее в СМИ появилась информация о самых востребованных направлениях путешественников внутри России. Регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Республика Карелия, города Золотого кольца, черноморские курорты, Казань и Северный Кавказ. Также большой спрос среди россиян наблюдается на туристические поезда и круизные туры. Те, кто намерен в мае отдохнуть за границей, покупают путевки в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазию, Армению и другие страны СНГ. Из экзотических мест по-прежнему популярен Таиланд. По сравнению с маем 2022 года количество туристов из России в этой стране нынче увеличилось.