Депутат Барзыкин назвал минимальную цену отдыха в майские праздники

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По словам депутата, цена отдыха сравнима с инфляцией. Как передает издание NEWS.ru, количество путешественников в этом году растет, и сложная экономическая ситуация в стране не является преградой туризму. Барзыкин также рассказал, что поездка на двоих в мае будет стоить минимум тридцать тысяч рублей в бюджетном варианте.
Стоимость размещения в недорогой гостинице составит примерно три-четыре тысячи рублей в сутки. Детям до 12 лет предоставляется бесплатное размещение. Бюджетный вариант отдыха на одного человека составит примерно тридцать тысяч рублей. Цена на путешествие по югу России будет разниться, поскольку зависит от даты брони: чем раньше, тем дешевле.
Ранее в СМИ появилась информация о самых востребованных направлениях путешественников внутри России. Регионами-лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Республика Карелия, города Золотого кольца, черноморские курорты, Казань и Северный Кавказ. Также большой спрос среди россиян наблюдается на туристические поезда и круизные туры. Те, кто намерен в мае отдохнуть за границей, покупают путевки в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Абхазию, Армению и другие страны СНГ. Из экзотических мест по-прежнему популярен Таиланд. По сравнению с маем 2022 года количество туристов из России в этой стране нынче увеличилось.