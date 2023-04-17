Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области

Все их выявили сотрудники Главного управления регионального МЧС в ходе рейдов, состоявшихся в прошлые выходные.



Именно выходные были выбраны инспекторами неспроста: в эти дни, как правило, люди выезжают на природу, жарят шашлыки и прочим образом нарушают противопожарный режим.



Результатом рейдов стало 40 протоколов об административных правонарушениях и четыре определения о возбуждении административных расследований.



Напомним, что в Нижнем Тагиле такой режим действует с 7 апреля. С этой даты запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву и так далее. Нарушителей планируют искать при помощи дронов.