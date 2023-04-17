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Published Сегодня, 12:18

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Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области

17 апреля 2023, 12:18
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
В Свердловской области зафиксированы десятки нарушений ранее введенного противопожарного режима. Всего на Среднем Урале из зафиксировано более 40.

Все их выявили сотрудники Главного управления регионального МЧС в ходе рейдов, состоявшихся в прошлые выходные.

Именно выходные были выбраны инспекторами неспроста: в эти дни, как правило, люди выезжают на природу, жарят шашлыки и прочим образом нарушают противопожарный режим.

Результатом рейдов стало 40 протоколов об административных правонарушениях и четыре определения о возбуждении административных расследований.

Напомним, что в Нижнем Тагиле такой режим действует с 7 апреля. С этой даты запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву и так далее. Нарушителей планируют искать при помощи дронов.

Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пожар#Свердловская область#Протокол#Нарушение#Противопожарный режим#Происшествия
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