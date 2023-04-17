Десятки нарушений противопожарного режима обнаружены в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Все их выявили сотрудники Главного управления регионального МЧС в ходе рейдов, состоявшихся в прошлые выходные.
Именно выходные были выбраны инспекторами неспроста: в эти дни, как правило, люди выезжают на природу, жарят шашлыки и прочим образом нарушают противопожарный режим.
Результатом рейдов стало 40 протоколов об административных правонарушениях и четыре определения о возбуждении административных расследований.
Напомним, что в Нижнем Тагиле такой режим действует с 7 апреля. С этой даты запрещено разводить костры, сжигать мусор и траву и так далее. Нарушителей планируют искать при помощи дронов.