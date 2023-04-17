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ДНС заплатил покупателю из Екатеринбурга 418 тысяч рублей за неисправный ноутбук

17 апреля 2023, 13:35
Фото: 1MI
За неисправный ноутбук жительница Екатеринбурга сумела отсудить у магазина ДНС более 418 тысяч рублей.

Известно, что екатеринбурженка Галина пять лет назад купила в интернет-магазине ноутбук за 219 тысяч рублей. Ноутбук она приобрела в качестве подарка для сына, сообщает Свердловский областной суд.

Во время пользования техникой сын обратил внимание на то, что ноутбук время от времени производит сброс BIOS, после которого перестает работать Wi-Fi, а также видеокарта. 

Через год после покупки женщина обратилась в сервисный центр «Парад», который был указан на чеке. Они отремонтировали ноутбук, но проблема не исчезла. Тогда женщина обратилась в магазин и потребовала вернуть деньги, но ей отказали.

После этого Галина пошла с иском в Чкаловский районный суд. Здесь она требовала не только возврата денег, но и моральную компенсацию, деньги на возмещение судебных расходов и штраф.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что в ноутбуке есть неисправность, которая мешает нормальной работе техники. Тогда же суд обязал ДНС вернуть Галине 219 рублей – стоимость ноутбука, 100 тысяч рублей – неустойку с начислением 1% от стоимости ноутбука за каждый день просрочки, 15 тысяч, а качестве морального ущерба, 50 тысяч рублей – штраф и 35 тысяч рублей – деньги на судебные расходы.

ДНС пытался обжаловать это решение, но ничего не вышло и решение вступило в силу.

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#Свердловская область#Екатеринбург#Ноутбук#Техника#Суд#Деньги#ДНС#Общество#Елена Озерова
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