ДНС заплатил покупателю из Екатеринбурга 418 тысяч рублей за неисправный ноутбук

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила, что в ноутбуке есть неисправность, которая мешает нормальной работе техники. Тогда же суд обязал ДНС вернуть Галине 219 рублей – стоимость ноутбука, 100 тысяч рублей – неустойку с начислением 1% от стоимости ноутбука за каждый день просрочки, 15 тысяч, а качестве морального ущерба, 50 тысяч рублей – штраф и 35 тысяч рублей – деньги на судебные расходы.