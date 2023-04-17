Движение на трассе Пермь — Екатеринбург будет временно перекрыто

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Ремонтные работы путепровода будут проходить через железную дорогу на 200-500 км автодороги, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Также в ведомстве сообщили, что движение будет перекрыто с 15:20 до 16:20 часов дня.
Водителям, которые планируют ехать в этом направлении в указанное время, нужно учесть ограничение при выборе автомаршрута и по возможности перенести поездку на другое время или другой день.
Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт на участке магистрального водопровода холодного водоснабжения. Работы будут проводиться на Ленинградском проспекте от Дзержинского до улицы Чайковского.