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Движение на трассе Пермь — Екатеринбург будет временно перекрыто

17 апреля 2023, 14:39
Фото: 1MI
Движение на участке трассы Пермь — Екатеринбург будет перекрыто на один час в связи с капремонтом путепровода 18 апреля 2023 года.

Ремонтные работы путепровода будут проходить через железную дорогу на 200-500 км автодороги, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Также в ведомстве сообщили, что движение будет перекрыто с 15:20 до 16:20 часов дня.

Водителям, которые планируют ехать в этом направлении в указанное время, нужно учесть ограничение при выборе автомаршрута и по возможности перенести поездку на другое время или другой день.

Напомним, летом 2023 года в Нижнем Тагиле будет проведен ремонт на участке магистрального водопровода холодного водоснабжения. Работы будут проводиться на Ленинградском проспекте от Дзержинского до улицы Чайковского.

Часть магистрального водопровода отремонтируют летом на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Ремонт#Путепровод#Дорога#Железная дорога#Перекрытие дорог#Ограничение движения#Транспорт#Общество
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