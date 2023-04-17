Гимназисты из Екатеринбурга пожаловались на крыс в столовой

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
По словам женщины, персонал столовой на это не реагирует никак и не признает, что проблема существует. Все это продолжалось до тех пор, пока дети не пожаловались родителям и не сфотографировали крыс. Снимки стали расходиться по родительским чатам, пишет Е1.
Помимо этого, женщина утверждает, что в конце прошлой недели уроки у гимназистов сократили, поэтому детей не кормили.
Также им сказали, что в школе нет воды, поэтому обеда не будет. В дирекции школы журналистам сказали, что эта проблема выдумана самими детьми и родителями.