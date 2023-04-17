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Гимназисты из Екатеринбурга пожаловались на крыс в столовой

17 апреля 2023, 08:57
Фото: 1MI
На крыс в столовой пожаловались ученики гимназии №108. Одна из мам учеников рассказала, что крысы буквально обедают вместе с ребятами.

По словам женщины, персонал столовой на это не реагирует никак и не признает, что проблема существует. Все это продолжалось до тех пор, пока дети не пожаловались родителям и не сфотографировали крыс. Снимки стали расходиться по родительским чатам, пишет Е1.

Помимо этого, женщина утверждает, что в конце прошлой недели уроки у гимназистов сократили, поэтому детей не кормили.

Также им сказали, что в школе нет воды, поэтому обеда не будет. В дирекции школы журналистам сказали, что эта проблема выдумана самими детьми и родителями.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Столовая#Крысы#Дети#Школа#Жалобы#Происшествия#Елена Озерова
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