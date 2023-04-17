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Глава Нижнего Тагила заявил о дефиците рабочей силы

17 апреля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Рабочей силы не хватает в Нижнем Тагиле. Такое заявление сделал мэр города Владислав Пинаев.

Он отметил, что дефицит рабочих рук наблюдается как на градообразующих предприятиях, так и у малого бизнеса. По словам главы города, он часто совершает рабочие поездки на различные городские предприятия. И каждый раз ему сообщают о кадровом дефиците.

Также по его словам, некоторые предприятия хотят расширяться, но людей им не хватает. А в это время работники переходят с одной работы на другую в погоне за лучшими зарплатами.

Также Владислав Пинаев сказал, что обеспокоен уменьшением численности населения Нижнего Тагила. Он считает, что это может негативно сказаться на будущем города.

При этом он видит возможности для создания новых рабочих мест в будущем парке «Восточный» в районе Сухоложского.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Рабочие#Кафицит кадров#Производства#Экономика
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