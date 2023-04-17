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Инспектор ДПС уволен за взятку в Первоуральске

17 апреля 2023, 06:59
Инспектор ДПС из Первоуральска был уволен в связи с утратой доверия за получение взятки от водителя, ездившего без прав.

Инцидент случился 11 октября 2022 года. Сотрудник ДПС остановил водителя иномарки Daewoo Nexia для проверки документов.

Выяснилось, что водитель был лишен прав в 2021 году. Чтобы избежать ответственности, мужчина передал инспектору пять тысяч рублей, которые тот принял, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно было направлено мировому судье для рассмотрения. Инспектор был уволен с работы в связи с утратой доверия.

В прокуратуре также потребовали у начальника ОМВД по Первоуральску устранить нарушения федерального законодательства.

Напомним, 12 апреля 2023 года в Ивделе был задержан начальник ГИБДД при передаче взятки силовику, сумма которой составила 120 тысяч рублей.

Начальник отдела ГИБДД в Ивделе задержан при получении взятки
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#ГИБДД#Уголовное дело#Взятка#Увольнение#Суд#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск#Елизавета Зиборова
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