Инспектор ДПС уволен за взятку в Первоуральске

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Инцидент случился 11 октября 2022 года. Сотрудник ДПС остановил водителя иномарки Daewoo Nexia для проверки документов.
Выяснилось, что водитель был лишен прав в 2021 году. Чтобы избежать ответственности, мужчина передал инспектору пять тысяч рублей, которые тот принял, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В отношении инспектора было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно было направлено мировому судье для рассмотрения. Инспектор был уволен с работы в связи с утратой доверия.
В прокуратуре также потребовали у начальника ОМВД по Первоуральску устранить нарушения федерального законодательства.
Напомним, 12 апреля 2023 года в Ивделе был задержан начальник ГИБДД при передаче взятки силовику, сумма которой составила 120 тысяч рублей.