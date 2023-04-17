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Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы

17 апреля 2023, 07:13
Фото: TagilCity.ru
На минувшей неделе в Нижнем Тагиле во время режима НМУ в воздухе превышал норму диоксид азота, а на Свердловском шоссе местные жители обнаружили подозрительное «белое вещество». Главные экологические события недели в городе с 10 по 16 апреля.

Три дня на прошлой неделе, с 10 по 13 апреля, в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. В этот период пост УГМС на Тагилстрое фиксировал превышение диоксида азота: 10 и 11 апреля — до 1,07 ПДК. При этом 10 апреля превышение вещества было семь раз за сутки. Газоанализатор TagilCity.ru ловил сероводород 14 апреля на железнодорожном вокзале. Его превышение составило 1,25 ПДК.

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Странное «белое вещество» обнаружили тагильчане на Свердловском шоссе у ТЦ DEPO. Оно осталось после февральской аварии с фурой. Оказалось, что «вещество» не несет никакой опасности — это просто белый песок с басьяновского месторождения. Он используется для строительных и хозяйственных целей. У водителя фуры были все разрешительные документы на его перевоз.

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С приходом весны в Нижнем Тагиле начался пал травы. Почти ежедневно в сводках пожарных сообщается о выгоревших гектарах сухостоя. Однако такие действия могут привести к непоправимым последствиям — от сгоревших домов до уничтожения локальной экосистемы. В огне погибают насекомые, птицы и их кладки с яйцами, а также мелкие млекопитающие. А почва от горения теряет азот и в последствии свою плодородность.

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Снегопад накрыл Нижний Тагил 13 апреля. Со снегом пришли похолодание и гололед. Ночью температура воздуха опускалась до -11 градусов. Дорожные службы дополнительно обрабатывали улицы противогололедными материалами.

Снегопад накрыл Нижний Тагил
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#Анна Григорьева#Выбросы#Диоксид азота#Снегопад#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Итоги недели
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