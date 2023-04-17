Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Три дня на прошлой неделе, с 10 по 13 апреля, в Нижнем Тагиле действовал режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в воздухе. В этот период пост УГМС на Тагилстрое фиксировал превышение диоксида азота: 10 и 11 апреля — до 1,07 ПДК. При этом 10 апреля превышение вещества было семь раз за сутки. Газоанализатор TagilCity.ru ловил сероводород 14 апреля на железнодорожном вокзале. Его превышение составило 1,25 ПДК.
Странное «белое вещество» обнаружили тагильчане на Свердловском шоссе у ТЦ DEPO. Оно осталось после февральской аварии с фурой. Оказалось, что «вещество» не несет никакой опасности — это просто белый песок с басьяновского месторождения. Он используется для строительных и хозяйственных целей. У водителя фуры были все разрешительные документы на его перевоз.
С приходом весны в Нижнем Тагиле начался пал травы. Почти ежедневно в сводках пожарных сообщается о выгоревших гектарах сухостоя. Однако такие действия могут привести к непоправимым последствиям — от сгоревших домов до уничтожения локальной экосистемы. В огне погибают насекомые, птицы и их кладки с яйцами, а также мелкие млекопитающие. А почва от горения теряет азот и в последствии свою плодородность.
Снегопад накрыл Нижний Тагил 13 апреля. Со снегом пришли похолодание и гололед. Ночью температура воздуха опускалась до -11 градусов. Дорожные службы дополнительно обрабатывали улицы противогололедными материалами.