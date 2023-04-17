Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, «белое вещество» и пал травы

С приходом весны в Нижнем Тагиле начался пал травы. Почти ежедневно в сводках пожарных сообщается о выгоревших гектарах сухостоя. Однако такие действия могут привести к непоправимым последствиям — от сгоревших домов до уничтожения локальной экосистемы. В огне погибают насекомые, птицы и их кладки с яйцами, а также мелкие млекопитающие. А почва от горения теряет азот и в последствии свою плодородность.